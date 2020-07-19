Партнер погибшей фигуристки Александровской решил вернуться в спорт «ради нее»

«Я хочу сделать это ради нее», — заявил спортсмен.

В парном катании всегда сложно найти партнера высокого уровня мастерства. Несмотря на это, Уиндзор не намерен менять спортивное гражданство и продолжит выступать за Австралию.

«Я предпочитаю Австралию, не Россию», — заявил он.

Харли Уиндзор — чемпион мира среди юниоров в парном катании.

В 2016 году Александровская сменила спортивное гражданство и начала выступать за Австралию на международных стартах. В паре с Уиндзором фигуристка завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. На их счету две победы на первенстве Австралии. В феврале 2020-го пара распалась.

Фигуристку нашли у ее шестиэтажного дома на улице 1905 года в Москве 18 июля. Правоохранители обнаружили в квартире спортсменки предсмертную записку с единственным словом — «Люблю». Россиянка страдала от депрессии, которая развилась у нее на фоне травмы. Также у нее была эпилепсия. После трагической гибели мать девушки попала в психиатрическую клинику.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, что Александровская всегда шла к своей цели, для нее был важен результат. Она охарактеризовала ее хорошей девочкой, спокойной и ответственной спортсменкой.