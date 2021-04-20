Парк футбола появится в Санкт-Петербурге к Евро-2020

Парк футбола появится в Санкт-Петербурге у дворца спорта «Юбилейный». Его одобрил Наблюдательный совет Оргкомитета чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом рассказали «Невские новости».

На площадке разместят мини-поле, футбольные аттракционы и прочие тематические активности. Там будут проходить мероприятия со спортсменами, встречи с легендами футбола и мастер-классы. Аналог подобного парка был представлен ранее на Красной площади в Москве.

«Мы вместе с правительством Санкт-Петербурга рассмотрели возможность организации еще одной развлекательной площадки во время Евро и благодарны руководству города, что этот вопрос удалось согласовать довольно быстро. В наших нынешних условиях очень важно то, что фан-зона у „Юбилейного“ позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади в случае их переполнения», — отметил Генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.