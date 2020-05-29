Парапланерист заснял свое падение

В полете он попытался справиться с запутавшимся парапланом и раскрыть запасное крыло. Но ни то, ни другое у него не вышло. Падение предотвратило то, что уже у земли мужчина запутался в деревьях и повис.

Спортсмену удалось заснять свое падения от начала до конца. Зрелище вышло завораживающим и жутким одновременно.

Ранее клуб национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» поздравил Александра Овечкина с рождением второго ребенка. На днях у хоккеиста родился сын. 27 мая жена форварда рассказала о радостном событии в своем Instagram. Супруги назвали младшего ребенка Илья. У российского хоккеиста уже есть сын — Сергей. Он родился 18 августа 2018 года.