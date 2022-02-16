Паралимпийцы приступили к тренировкам на Сахалине

На Сахалине на территории спортивно-туристического комплекса создали копию трассы Паралимпийских игр в Пекине. Сейчас там проходят заключительные сборы команды по горным лыжам, написал ОТР.

По словам старшего тренера сборной команды России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения Александра Назарова, на этой базе для спортсменов созданы все необходимые условия. Здесь есть и специальная заливка склонов по мировым стандартам, и наличие сухого снега, который по структуре похож на снег в Китае.

«Есть горы, есть канатки. Есть хорошая техника безопасности. Подготовка склонов на уровне мирового стандарта. И близость к месту проведения Паралимпийских зимних игр — это Китай, Пекин», — добавил тренер.

Тренировки у спортсменов продлятся до 25 февраля, затем команда отправится в Пекин на Паралимпийские игры.