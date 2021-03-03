Паралимпиец лишился карьеры за то, что выступил против преклонения колен

Футболист-паралимпиец, ветеран армии США Сет Джан лишился карьеры за то, что выступил против преклонения колен на матчах. В эфире программы Fox & Friends он заявил, что не намерен извиняться за свои взгляды.

В прошлом году в Штатах появилась традиция начинать матчи с преклонения колена в знак поддержки движения Black Lives Matter. Оно появилось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Джан пояснил, что никогда не пытался закрыть глаза на ужасающие факты, сообщило РИА ФАН.

«Я хотел сказать, что у нас сейчас есть эти „воины социальной несправедливости“ и бестолковые спортсмены, говорящие о рабстве, которое было сотни лет назад, которое мы никогда не должны забывать. Но у нас сегодня десятки миллионов людей порабощены», — подчеркнул паралимпиец.

По его мнению, люди не осознают настоящих зверств, которые происходят в нынешнее время. Сет рассказал, что побывал в странах, где и сейчас есть работорговля. Футболист назвал спортсменов, которые способствовали его увольнению «невежественными и напыщенными».