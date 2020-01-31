Пападопулос развеял слухи о переходе в московское «Динамо»

«Я не перехожу в этот клуб», — заверил футболист.

По данным издания, недавно 27-летний грек ездил в Китай на переговоры с руководством «Шанхай Шэньхуа». Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по некоторым пунктам договора.

Уточняется, что Пападопулос усилил состав «Гамбурга» в 2017 году. До этого вместе с «Шальке» он становился обладателем Суперкубка в 2011 году и Кубка в сезоне -2010/2011.