    31 января 2020, 12:34

    Пападопулос развеял слухи о переходе в московское «Динамо»

    Артур Блянихов

    Защитник греческой сборной и немецкого «Гамбурга» Кириакос Пападопулос обсудил с «Чемпионатом» слухи о своем переходе в московское «Динамо».

    «Я не перехожу в этот клуб», — заверил футболист.

    По данным издания, недавно 27-летний грек ездил в Китай на переговоры с руководством «Шанхай Шэньхуа». Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по некоторым пунктам договора.

    Уточняется, что Пападопулос усилил состав «Гамбурга» в 2017 году. До этого вместе с «Шальке» он становился обладателем Суперкубка в 2011 году и Кубка в сезоне -2010/2011.