Умер член сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп

В Сенегале Диоп стал национальным героем после чемпионата мира в 2002 году. Выступая за сборную страны он забил единственный гол в ворота французской команды в групповом этапе.

В английские клубы полузащитник пришел в 2004 году. Он перешел из бразильского «Линса» в «Фулхэм», а после в «Портсмут». С его помощью команда «Вест Хэм» в 2011 году вернулась в состав английской премьер-лиги.

Все это время Диоп также выступал за сборную Сенегала, сыграв там 63 матча и забив 11 голов. Всю свою жизнь он страдал от болезни Шарко-Мари-Тута, это наследственное заболевание, которое приводит к атрофии мышц конечностей.

На смерть Диопа отреагировали и мировые футбольные руководители.

«FIFA с сожалением узнала о кончине легенды Сенегала Папы Бубы Диопа. Когда-то герой чемпионата мира, всегда герой чемпионата мира», — говорится в сообщении.