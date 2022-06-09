Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака»

Московский «Спартак» остался без главного тренера. Свой пост покинул итальянец Паоло Ваноли, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Контракт расторгли по соглашению сторон.

Итальянский специалист пришел в «Спартак» в конце 2021 года. Клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.

«Своей работой за эти полгода, которая привела „красно-белых“ к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — подчеркнули в пресс-службе команды.

Решение оставить пост Ваноли принял по независящим от «Спартака» обстоятельствам. Тренеру оно далось непросто.

Вместе с итальянцем «красно-белых» покинут и его помощники.

Основным кандидатом на должность главного тренера столичного футбольного клуба, по данным «Матч ТВ», является Валерий Карпин. Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России.