Спорт 09 июля 2023, 08:43 Пантожа стал новым чемпионом UFC Бразилец Пантожа победил Морено и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бразильский боец Александр Пантожа победил представителя Мексики Брэндона Морено и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории.

Бой прошел на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе и продлился все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу Пантоже.

Реклама

Бразилец стал пятым чемпионом в истории UFC в наилегчайшем весе. Ранее титулом владели Генри Сехудо, Дейвесон Фигередо, Демитриус Джонсон и Брэндон Морено.

В профессиональной карьере эта победа стала для Пантожи 28-й при шести поражениях. Бразильский боец идет на победной серии из четырех боев.

В главном поединке турнира встречались австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес. Волкановски победил оппонента нокаутом в третьем раунде и защитил чемпионский пояс в полулегком весе.

Для Волкановски это была 26-я победа в 28 поединках, а Родригес проиграл в четвертый раз в карьере при 15 победах.