Спорт 19 февраля 2024, 08:54 Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ Хоккеист Панарин стал первой звездой дня в НХЛ после победы над «Айлендерс» Alexander Kulebyakin/Russian Look/globallookpress

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Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил решающий гол в овертайме в матче с «Нью‑Йорк Айлендерс» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Команда «Рейнджерс» обыграла «Нью‑Йорк Айлендерс» со счетом 6:5. Панарин смог забросить победную шайбу, а также отдал две результативные передачи. На счету российского форварда 74 очка (32 шайбы и 42 передачи) в 55 матчах регулярного чемпионата.

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Второй звездой дня признали нападающего «Лос‑Анджелес Кингз» Адриана Кемпе. Шведский хоккеист оформил дубль в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Ранее Панарин смог набрать 400 очков и установить новый рекорд в истории «синерубашечников». Хоккеист на тот момент провел в составе «Нью‑Йорк Рейнджерс» 310 матчей. Предыдущий рекорд установил спортсмен Марк Мессье — он набрал 400 очков за 322 игры.