Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» победили своих соперников из «Миннесоты Уайлд» в матче Национальной хоккейной лиги. Звездой встречи признали россиянина Артемия Панарина.

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Спортсмен является нападающим нью-йоркской команды. Во время игры он отдал три голевые передачи. Итоговый счет встречи был 3:2.

Результативность Панарина привела к тому, что в восьми матчах из 10 подряд он набрал более одного очка за игру. Подобное достижение уже числится за Павлом Буре, который тоже выступал за «Рейнджерс». Правда, случилось это в сезон-2002/03.

В нынешнем сезоне 28-летний Артемий Панарин вышел на лед 22 матчей регулярного первенства НХЛ. На его счету — 12 заброшенных шайб и 18 голевых передач.