Панарин: «Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше»

Хоккеист Артемий Панарин рассказал об отпуске, который он взял после заявлений о том, что он якобы избил девушку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Ранее бывший тренер Андрей Назаров рассказал, что Панарин избил девушку 10 лет назад. Эта информация не подтвердилась. Сам Панарин заявил, что такого не было, а свидетели, которых назвал Назаров, тоже утверждают, что ничего такого не видели. В результате хоккеист все равно пропустил девять матчей.

«Пожалуй, я больше отдыхал. Это урок. Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше», — рассказал Панарин.