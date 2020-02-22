Панарин побил рекорд Мессье

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин поставил рекорд по количеству очков за первые 60 матчей регулярного сезона. Он набрал 81 очко и обогнал легенд НХЛ Марка Мессье и Уэйна Гретцки.

У Мессье 80 очков, а у Грецки — 75 очков. Панарин может улучшить свой рекорд и увеличить отрыв от Мессье, так как сыграл он пока 59 матчей. Впереди еще один. Российский форвард забил 31 гол и сделал 50 голевых передач. Панарин играет результативно, однако «Рейнджеры» сейчас занимают 11 место в конференции и предпоследнее в дивизионе.

Артемию Панарину 28 лет. Хоккеем он начал заниматься в Челябинске. В НХЛ он играет с 2015 года. Он выступал за клубы «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».