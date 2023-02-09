Спорт 09 февраля 2023, 17:19 Панамский футболист Исмаэль Диас может перейти в ЦСКА

Читать 360tv в

Футболист сборной Панамы, полузащитник клуба «Универсидад Католика» и участник чемпионата мира 2018 года Исмаэль Диас может пополнить состав команды футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщил сайт COS.

По данным «Свободной прессы», столичный клуб хочет усилить линию атаки и рассматривает подписание контракта с 25-летним панамским футболистом.

Реклама

Отмечается, что Диас может прийти на замену Адольфо Гайчу, который покинул ЦСКА этой зимой.

Реклама