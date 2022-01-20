Памп-трек возведут в Петербурге на пересечении Оптиков и Планерной

Спортивную площадку для занятий вело-роллер-спортом возведут в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Оптиков и Планерной в Петербурге. Работы по строительству завершатся в этом году. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Инициатором строительства выступил Дмитрий Челноков. Площадку построят в рамках проекта «Твой бюджет».

Губернатор города Александр Беглов отметил необходимость такой площадки для молодого поколения. По его словам, администрации города необходимо создавать подходящие условия для того, чтобы жители имели возможность заниматься спортом.

«Прививать любовь к спорту необходимо с детства. Только так мы сможем вырастить молодое поколение здоровым и физически крепким», — отметил политик.