Памятной для россиян Олимпиаде-80 исполнится 40 лет. Как Москва отметит это событие?

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда🐼 И она очаровательна Подробнее

«Празднование 40-летия московской Олимпиады. Хочу подчеркнуть важность эффективного использования полученного опыта и созданной инфраструктуры, даже спустя 40 лет», — заявил Поздняков.

По его словам, в честь этой памятной даты в Москве планируют открыть выставки Олимпийского музея МОК, где гости смогут узнать об истории Олимпийских игр. Запланировано издание памятных подарочных книг и съемка документального постановочного фильма об Олимпиаде-80.

На праздничную церемонию пригласят победителей и тренеров Олимпийских Игр, представителей МОК, Международной спортивной федерации, национальных Олимпийских комитетов. На торжестве также ожидают спортсменов, которых по политическим причинам не допустили к участию в Олимпиаде-80. Среди приглашенных также действующий президент Национального олимпийского комитета Японии.

Финалом праздника станут проводы российский олимпийской сборной в Токио.