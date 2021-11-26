Памятник Марадоне открыли в Неаполе

Памятник знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне установили в Неаполе (Италия). Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Статуя появилась перед городским стадионом. Бронзовая скульптура изображает футболиста бегущим с мячом во время игры. Ее создал итальянский скульптор Доминико Сепе.

Церемонию открытия памятника приурочили к первой годовщине смерти легендарного футболиста. Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Марадона в 1980-х годах выступал за неапольский футбольный клуб «Наполи».

Ранее стало известно, что тело Марадоны пришлось захоронить без сердца. Об этом в своей книге рассказал журналист Нельсон Кастро. По словам журналиста, группа фанатов футболистов намеревалась выкопать его сердце, поэтому орган удалили перед захоронением. Кроме того, сердце спортсмена использовали, чтобы точнее установить причину его смерти.