Память Коби Брайанта почтил «Зенит»

Петербургская команда рассказала, что со вчерашнего дня компания Nike запустила «Mamba Week», чтобы почтить память Брайанта, который умер в конце января прошлого года.

«Сегодняшний день, 24/08, символизирует два номера на джерси игрока, под которыми он играл на протяжении 20 лет. Ты навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении «сине-бело-голубых».