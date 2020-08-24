Память Коби Брайанта почтил «Зенит»
Баскетбольный «Зенит» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» почтил память выдающегося спортсмена Коби Брайанта. Об этом сообщили «Невские новости».
Петербургская команда рассказала, что со вчерашнего дня компания Nike запустила «Mamba Week», чтобы почтить память Брайанта, который умер в конце января прошлого года.
«Сегодняшний день, 24/08, символизирует два номера на джерси игрока, под которыми он играл на протяжении 20 лет. Ты навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении «сине-бело-голубых».