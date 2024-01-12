Спорт 12 января 2024, 06:19 «Пальцы иногда не работают». Пятикратная чемпионка России по шахматам впервые рассказала о своей болезни Шахматистка Гунина объявила, что заболела волчанкой РИА «Новости»

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В 2023 году пятикратной чемпионке России, первой в истории трехкратной чемпионке Европы в личном зачете, шахматистке Валентине Гуниной диагностировали волчанку. Несмотря на это, в конце декабря она одержала победу на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Спортсменка рассказала «Спорт экспресс» о своем состоянии.

«Из-за болезни у меня пальцы иногда не работают, и мама очень переживала о том, как я просто буду переставлять фигуры. О чемпионском титуле точно никто не думал, так что это приятный сюрприз для всех родных», — сказала шахматистка.

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Она вернулась с чемпионата в Самарканде 31 декабря и отметила Новый год с мамой. Валентина Гунина призналась, что жить с серьезным аутоимунным заболеванием непросто. Первые симптомы появились шесть лет назад, а в мае 2023 года ей поставили диагноз. Шахматистка отдельно поблагодарила врачей центра имени Сеченова и Одинцовской областной больницы за грамотную работу.

Волчанка, по словам спортсменки, проявлялась в слабости, боли в мышцах и костях, постоянном недомогании. Брат помог ей выработать режим, а шахматы мотивировали. Кроме того, Валентине Гуниной назначили препараты-блокаторы и гормональные средства.

Красную волчанку также диагностировали звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Она жаловалась на затекшие руки по утрам.