Падение лыжника оставило сборную России без финала на этапе Кубка мира

Момент падения виден на первых же трех секундах. Если отсматривать по кадрам, то можно заметить, что сначала падает лыжник в синей форме прямо на пути спортсмена в красном и утаскивает его за собой.

Глеб Ретивых в минувшую субботу, 6 февраля, получил серебряную медаль в личном спринте. Но сегодня ему помешал упавший на лыжню финн Вернери Сухонен. После его падения российская сборная оказалась девятой в общем зачете и не прошла в финал гонок.

«На повторе видно, что он идет слева от меня и после резко вправо. Траектория у финна была свободной, я не знаю, зачем он стал смещаться вправо», — прокомментировал причину падения Ретивых.

Лыжник отметил, что уже поговорил с тренером сборной России, который обратится в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы за подобное поведение на лыжне наказывали.

«Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее», — подчеркнул спортсмен.

На многодневной гонке «Тур де Ски» российский лыжник Алексей Червоткин столкнулся со своим коллегой по команде Евгением Беловым на гонке с общим стартом. Жюри просмотрело видеоповтор и добавило к итоговому времени Червоткина три минуты, что опустило его с седьмого на 61-е место турнирной таблицы.