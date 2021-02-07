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    07 февраля 2021, 19:32

    Падение лыжника оставило сборную России без финала на этапе Кубка мира

    Анатолий Минкин

    Финал командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне пройдет без российской сборной. Причиной стало падение российского лыжника Глеба Ретивых, которого уронил финский спортсмен. Об этом сообщила «Газета.ru». Сам момент падения попал на видео.

    Момент падения виден на первых же трех секундах. Если отсматривать по кадрам, то можно заметить, что сначала падает лыжник в синей форме прямо на пути спортсмена в красном и утаскивает его за собой.

    Глеб Ретивых в минувшую субботу, 6 февраля, получил серебряную медаль в личном спринте. Но сегодня ему помешал упавший на лыжню финн Вернери Сухонен. После его падения российская сборная оказалась девятой в общем зачете и не прошла в финал гонок.

    «На повторе видно, что он идет слева от меня и после резко вправо. Траектория у финна была свободной, я не знаю, зачем он стал смещаться вправо», — прокомментировал причину падения Ретивых.

    Лыжник отметил, что уже поговорил с тренером сборной России, который обратится в Международную федерацию лыжного спорта, чтобы за подобное поведение на лыжне наказывали.

    «Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее», — подчеркнул спортсмен.

    На многодневной гонке «Тур де Ски» российский лыжник Алексей Червоткин столкнулся со своим коллегой по команде Евгением Беловым на гонке с общим стартом. Жюри просмотрело видеоповтор и добавило к итоговому времени Червоткина три минуты, что опустило его с седьмого на 61-е место турнирной таблицы.