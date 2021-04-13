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    13 апреля 2021, 22:35

    Слуцкая рассказала, больно ли падать фигуристам

    Дарья Морозова

    Ирина Слуцкая выложила в Instagram пост, в котором ответила на вопрос, насколько болезненно падать на лед. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Слуцкая рассказала, больно ли падать фигуристам

    Она рассказала, что со стороны падения фигуристов выглядят жестко, но на самом деле в реальности все намного легче. Также спортсменка добавила, что обычно спортсмены падают на одни и те же месте, поэтому готовы к этому.

    «Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — пояснила Слуцкая и добавила, что гораздо больнее падать просто на улице.

    Она отметила, что не исключены и очень жесткие падения на льду. Но в обычной обуви фигуристы чувствуют себя намного менее уверенно, чем на коньках, призналась Слуцкая.