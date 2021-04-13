Слуцкая рассказала, больно ли падать фигуристам

Ирина Слуцкая выложила в Instagram пост, в котором ответила на вопрос, насколько болезненно падать на лед. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она рассказала, что со стороны падения фигуристов выглядят жестко, но на самом деле в реальности все намного легче. Также спортсменка добавила, что обычно спортсмены падают на одни и те же месте, поэтому готовы к этому.

«Это происходит так: ты прыгаешь, приземляешься на ногу, как бы по инерции соскальзываешь и садишься на попу», — пояснила Слуцкая и добавила, что гораздо больнее падать просто на улице.

Она отметила, что не исключены и очень жесткие падения на льду. Но в обычной обуви фигуристы чувствуют себя намного менее уверенно, чем на коньках, призналась Слуцкая.