Озвучены причины поражения «Зенита» от «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу поражения команды в Лиге Европы от испанского «Бетиса». Он считает, что его подопечные проиграли, поскольку плохо вошли в игру и совершили грубые ошибки в обороне, написал Sports.ru.

Семак также добавил, что ошибки в обороне и привели к трем голам в первом тайме.

«Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в обороне помешала добиться победы» — процитировала слова Семака «Свободная пресса».

«Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 3:2. Теперь командам предстоит встретиться в Севилье через неделю.