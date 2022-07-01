Озвучены причины поражения ЦСКА от «Зенита»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил результат матча против «Зенита» на Кубке «Матч-Премьер». По его словам, пока что «мальчикам рано конкурировать с зубрами футбола». Об этом написало издание «Р-Спорт».

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось», — процитировала слова наставника «Свободная пресса».

Федотов добавил, что по самоотдаче к игрокам претензий нет, однако они пока что «свежие и неопытные», им рано конкурировать с зубрами футбола.

Напомним, матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился со счетом 3:0 в пользу первых.