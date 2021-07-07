Озвучены перспективы Лева и Виллаша-Боаша на посту тренера сборной России

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир сравнил перспективы Йоахими Лева и Андре Виллаш-Боаша на посту тренера сборной России по футболу. Об этом рассказал «РБ Спорт».

По словам Уилкшира, Виллаш-Боаш точно будет лучше понимать русский менталитет. Что касается Лева, он — тренер-победитель, который подойдет и по личным качествам. Однако трудно представить, что немец возглавит сборную России, процитировала слова бывшего футболиста «Газета.ру».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда Черчесова заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Теперь на пост главного тренера сборной России выдвигают иностранных специалистов. Должность может занять Йоахим Лев, Доменико Тедеско, Владимир Петкович или Андре Виллаш-Боаш.