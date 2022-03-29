Озвучены обстоятельства отъезда канадца Эрика О’Дэлла из «Динамо»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал отъезд канадца Эрика О’Дэлла во время серии с ЦСКА. Об этом написал «Чепионат».

По его словам, такие действия можно назвать предательством.

«Пусть это будет звучать немного грубо, но такие действия называю предательством. Ничто не мешало О’Дэллу поступить как другим иностранцам, остаться в клубе и не подвести команду перед решающими играми», — процитировала «Политика сегодня» слова специалиста.

О’Дэлл уехал из России сразу по окончании серии первого раунда Западной конференции против «Северстали».

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в серии со счетом 0:4. Команде не удается выйти во второй раунд плей-офф на протяжении последних девяти сезонов.