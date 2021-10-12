Озвучено имя лучшей легкоатлетки в Европе

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) назвала имя лучшей легкоатлетки в сентябре. Ею стала 28-летняя спортсменка из России Мария Ласицкене. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Twitter спортивной организации.

В августе этого года Ласицкене получила звание олимпийской чемпионки, а в сентябре прыгунья завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Через пять дней она взяла первое место, а 12 сентября победила на соревнованиях в Берлине.

Лучшим в сентябре среди мужчин признан Арман Дюплантис из Швеции. Он является действующим мировым рекордсменом в прыжках с шестом.