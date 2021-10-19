Озвучена причина, почему «Барселона» отказалась от подписания форварда Мбаппе

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что в 2017 году тренеры клуба выбрали Дембеле вместо форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом написало издание Esport3.

«Имя Мбаппе было на столе для подписания, но тренеры предпочли Дембеле. Месси? Его уход — проблема. Мы покупатель, а не клуб продавцов. Летом 2020 года я изо всех сил пытался удержать его. Теперь ему пришлось уйти. Я не мог позволить Месси перейти к сопернику в Лиге чемпионов. Это отличается от случая с Неймаром, Фигу или Ривалдо», — процитировала «Газета.ru» слова Бартомеу по поводу Мбаппе и Месси.

Мбаппе в составе «ПСЖ» стал трехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка лиги и Суперкубка страны, а также трехкратным победителем Кубка Франции. Сейчас его считают самым дорогим футболистом планеты.