Спорт 10 ноября 2022, 12:52 Озвучен состав женской новоуренгойской команды, которая примет участие в чемпионате по волейболу на снегу

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В состав женской команды по волейболу новоуренгойского «Факела» войдут Екатерина Кешишьян, Юлия Манджиева, Татьяна Агеева и Александра Сухарева. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Комплектовал команду бывший игрок «Факела» Артем Решетников. Он же стал тренером для спортсменок.

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Новоуренгойской сборной предстоит побороться за первенство с волейболистками из Московской области, Калининграда, Анапы и Казани.

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