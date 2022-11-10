10 ноября 2022, 12:52
Озвучен состав женской новоуренгойской команды, которая примет участие в чемпионате по волейболу на снегу
В состав женской команды по волейболу новоуренгойского «Факела» войдут Екатерина Кешишьян, Юлия Манджиева, Татьяна Агеева и Александра Сухарева. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Комплектовал команду бывший игрок «Факела» Артем Решетников. Он же стал тренером для спортсменок.
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Новоуренгойской сборной предстоит побороться за первенство с волейболистками из Московской области, Калининграда, Анапы и Казани.
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