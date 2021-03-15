Озвучен состав сборной России по футболу на ближайшие матчи

РФС озвучил состав сборной России на ближайшие матчи. В списке значатся 27 футболистов. Перечень игроков появился в Twitter национальной команды.

В нападении смогут сыграть Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. Из полузащитников в состав попали Ильзат Ахметов, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Резиуан Мирзов, Алексей Миранчук и Даниил Фомин.

В защиту тренер Станислав Черчесов вызвал Георгия Джикию, Юрия Жиркова, Вячеслава Караваева, Александра Жирова, Федора Кудряшова, Романа Нойштедтера, Илью Самошникова, Андрея Семенова, Игоря Смольникова и Марио Фернандеса.

На место в воротах будут претендовать Антон Шунин, Сослан Джанаев и Юрий Дюпин.

Также отметили, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи. График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время. Данный отбор произвел тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Выбранные игроки будут вызваны для подготовки к отборочным играм ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией.