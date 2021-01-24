Полузащитник Месут Озил перешел из «Арсенала» в «Фенербахче». На прощание британский футбольный клуб поблагодарил футболиста в Twitter за сотрудничество.

«Мы благодарим Месута за его огромный вклад в успехи команды. <…> Мы хотели бы поблагодарить Месута и его команду за их профессионализм во время наших недавних переговоров. Я знаю, что все, кто связан с „Арсеналом“, присоединятся ко мне и пожелают Месуту и ​​его семье крепкого здоровья, успехов и счастья в следующей главе его карьеры», — заявил технический директор «Арсенала» Эду.

Озил сыграл за «Арсенал» в более чем 250 матчах, трех финальных матчах Кубка Англии. К ФК он присоединился в 2013 году.

Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении соглашения 16 января.

Предположительно, контракт с футболистом заключат в турецком «Фенербахче» до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата футболиста составит пять миллионов евро в год.

В текущем сезоне полузащитник не попал в заявку лондонского клуба на сезон. Последний официальный матч он провел в марте 2020 года.