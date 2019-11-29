Биатлонист, трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов пропустил сбор в австрийском Рамзау из-за рождения дочери. Тем не менее это событие никак не отразится на его форме, считает Губерниев.

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«Не знаю, сезон покажет, но надеюсь, что нет. Он сильный спортсмен, очень одаренный. Но в любом случае очевидно то, что Логинов продолжит быть лидером сборной», — отметил собеседник.

При этом спортивный комментатор надеется, что помимо Логинова свои таланты покажет кто-нибудь из молодых.

Губерниев пока не может точно сказать, станут ли ядром эстафетной четверки новички прошлого сезона Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов. По его мнению, еще очень сложно об этом говорить. Тем не менее собеседник точно знает, что этим спортсменам еще нужно наработать соревновательную практику. Коллеги из других стран в 20 лет превращаются в олимпийских чемпионов, а в России до 28 лет только опыта набираемся, посетовал собеседник.

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«Поэтому, ребята, уже пора! Матвей Елисеев уже смело может быть лидером. Как, впрочем, и те, чьи фамилии вы перечислили», — заявил Губерниев.

Телеведущий также прокомментировал новый сезон, который пройдет исключительно в Европе. На этот раз биатлонистам предстоит поездка в Антерсельве, Италия.

«Это сложное место. Среднегорный старт, причем высота очень коварная. Не думаю, что мы выступим намного хуже, чем в прошлом году, но ожидать вала побед я бы тоже не стал», — считает Губерниев.

Он хотел, чтобы этапы Кубка мира проходили в Америке. потому что там за копейки продают кроссовки 47 и 48 размера. Тем не менее он назвал себя гражданином мира.