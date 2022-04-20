Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч «сине-бело-голубых» с владикавказской «Аланией» в рамках четвертьфинала Кубка России. Футболиста процитировал «Петербургский дневник».

Малафеев заметил, что игроки «Алании» демонстрируют хороший футбол и способны привлекать внимание болельщиков. По его мнению, петербургский клуб ждет сложный матч, поскольку он будет проходить на поле соперника.

«Ожидаю напряженной игры, много борьбы. Это кубковая игра, где будет решаться выход в полуфинал. Легко „Зениту“ точно не будет», — выразил уверенность собеседник издания.