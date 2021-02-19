Наставник столичного «Динамо» Сандро Шварц обсудил с «Чемпионатом» предстоящий матч со спартаковцами в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Первая игра после зимней паузы, интенсивно тренировались. Ожидаем интересной и интенсивной игры», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Он заметил, что у «Спартака» есть схема в четыре защитника, которую тренер «красно-белых» Доменико Тедеско использовал, работая с «Шальке».

«Мы хотим максимально высоко пройти в Кубке. Хотим одержать победу», — добавил собеседник издания.