Боец смешанных единоборств из Дагестана Аскар Аскаров уже этой осенью может провести титульный поединок в UFC. Его вероятный противник — победитель боя между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Мы ожидаем, что к осени нам уже дадут титульный бой, как обещали в UFC», — рассказал тренер Аскарова Мусхаб Кудиев.

Он предположил, что до титульной схватки спортсмену могут предложить еще один бой. По его словам, если соперник будет достойным, то выходить на ринг имеет смысл. Если же UFC предложит бойца без имени, то такая схватка, по мнению Кудиева, бессмысленна.

«Аскар уже стоит вторым номером в рейтинге UFC после Морено, а Морено и Фигередо дерутся в июне. Даже если кто-то из них снимется с турнира, то Аскар может заменить его. Если же они подерутся, то с победителем осенью и встретится наш боец», — добавил тренер.