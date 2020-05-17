Оверим отправил в нокаут Харриса на турнире UFC Fight Night 172

Нидерландский ветеран ММА Алистар Оверим одержал победу в схватке с американцем Уолтом Харрисом. Он нокаутировал соперника во время боя в рамках турнира Fight Night 172. Бой прошел в Джексонвилле (Флорида, США).

Оверим провалил начало боя, которое осталось за американцем. Харрис был близок к победе уже в первом раунде, но реализовать свое преимущество он не смог. Боец из Нидерландов собрался во втором раунде, отправил соперника в нокдаун и начал добивать. Судья принял решение завершить бой. Оверим победил техническим нокаутом.

Как пишет «Газета.ru», этот бой должен был состояться еще в декабре 2019 года, однако тогда его пришлось отменить. Дочь Харриса похитили и убили. Тогда он начал пить и ему было не до спорта. В октагон боец смог выйти только в мае.