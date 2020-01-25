Овечкина включили в сборную лучших игроков десятилетия НХЛ

НХЛ выбрала лучших игроков десятилетия и собрала символическую хоккейную сборную. На радость российским фанатам, в нее попал Овечкин. На счету спортсмена 437 шайб, а это больше, чем у кого-либо в лиге.

Всего в команду лучших вошли шесть хоккеистов. Овечкин занял одну из строчек благодаря своим 437 шайбам. Он заработал 780 очков и оказался на третьем месте, уступив только американцу Патрику Кейну и канадцу Сидни Кросби.

Профессиональный рост Овечкина за эти годы впечатлил экс-нападающего НХЛ, а ныне эксперта NHL Network Скотта Хартнелла.

«Он научился защищаться. Особенно в том году, когда они выиграли Кубок Стэнли, для него это была скорее командная концепция, а не просто забивание и наступление», — отреагировал Хартнелл на включение Овечкина в сборную десятилетия.

Российский хоккеист Александр Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз». На его счету 692 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Такая результативность привела спортсмена в топ-10 лучших снайперов НХЛ. Овечкин делит девятое место рейтинга с канадцем Марио Лемье.

В 2018 году команда россиянина стала обладательницей Кубка Стэнли. Александра Овечкина семь раз признавали лучшим снайпером регулярного чемпионата и вручали приз «Морис Ришар Трофи».

Первые места присуждали различные специалисты и эксперты, а коллеги хоккеиста к тому же отметили и его человеческие качестве — Овечкина назвали самым желанным собутыльником.