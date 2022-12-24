Спорт 24 декабря 2022, 12:53 Овечкина признали единственной звездой игрового дня в НХЛ НХЛ назвала российского форварда Овечкина единственной звездой дня РИА «Новости»

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Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Информация об этом появилась на сайте НХЛ.

В матче против «Виннипег Джетс» спортсмен забросил две шайбы и отличился голевой передачей. Все игроки команды соперника пожали руку Овечкину и поздравили его, как одного из лучших бомбардиров НХЛ.

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Один из голов стал для хоккеиста 802-м в рамках НХЛ, что позволило россиянину превзойти знаменитого Горди Хоу и стать вторым в списке лучших бомбардиров лиги, который возглавляет канадец Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы.

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Овечкин занял позицию третьего хоккеиста в истории НХЛ, когда забросил 800 шайб. В матче с «Виннипег Джетс» Овечкин забросил 801-ю шайбу в НХЛ и тогда сравнялся с Хоу.

В 2018 году вместе с «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист завоевал Кубок Стэнли.