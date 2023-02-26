Спорт 26 февраля 2023, 03:00 Овечкина набрал первые очки в НХЛ после смерти отца Нападающий «Вашингтона» Овечкин набрал очки в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал первые очки после возвращения из РФ в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вашингтон» выиграл со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин сделал две результативные передачи и набрал первые очки с 26 января. У победителей отличились Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов, они забили по две шайбы. Также в вороте полетели шайбы Ти Джей Оша и Сонни Милано.

Реклама

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице, в его активе 75 очков в 59 матчах. «Вашингтон» пятый в Столичном дивизионе, клуб набрал 64 очка в 61 матче.

Реклама

Овечкин покинул клуб 14 февраля по семейным обстоятельствам, у него болел отец. На следующий день стало известно о смерти 71-летнего Михаила Овечкина. Хоккеист поблагодарил всех за поддержку и попросил отнестись с пониманием к тяжелым обстоятельствам в его семье. Слова Овечкина процитировало издание «Дни.ру».