Овечкин занял третье место по гостевым голам в истории НХЛ
Российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил уже 356 шайб в выездных играх. Он оказался на третьем месте в истории НХЛ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Овечкин попал на третью строчку в рейтинге бомбардиров, которые забили наибольшее количество шайб во время гостевых матчей НХЛ.
По этому показателю хоккеисту удалось обойти своего коллегу из Чехии Яромира Ягра. Он записал на свой счет 355 шайб в гостевых играх.
Первое место в списке занял канадец Уэйн Гретцки с 402 забитыми шайбами, а вторая позиция досталась его соотечественнику Стиву Айзерману. На его счету 362 шайбы.
Ранее Александр Овечкин поделился мнением о победе в матче против «Миннесоты».