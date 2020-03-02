Овечкин занял третье место по гостевым голам в истории НХЛ

Овечкин попал на третью строчку в рейтинге бомбардиров, которые забили наибольшее количество шайб во время гостевых матчей НХЛ.

По этому показателю хоккеисту удалось обойти своего коллегу из Чехии Яромира Ягра. Он записал на свой счет 355 шайб в гостевых играх.

Первое место в списке занял канадец Уэйн Гретцки с 402 забитыми шайбами, а вторая позиция досталась его соотечественнику Стиву Айзерману. На его счету 362 шайбы.

Ранее Александр Овечкин поделился мнением о победе в матче против «Миннесоты».