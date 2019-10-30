Овечкин занял 12 место по количеству забитых шайб в истории НХЛ

По данным информагентства, накануне «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:3. Овечкин закатил две шайбы, увеличив количество голов, забитых в чемпионатах НХЛ, до 669. Таким образом он обогнал по показателям канадского игрока Люка Робитайла, который является обладателем Кубка Стенли — 2002 в составе «Детройт Ред Уингз».