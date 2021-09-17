Овечкин заявил о желании участвовать в Олимпийских играх 2022 года

В пресс-службе КХЛ рассказали, что нападающий Александр Овечкин, ныне выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», намерен принять участие в Олимпиаде в Пекине за отечественную сборную. Этот опыт может стать последним в его спортивной карьере. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

«Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим. Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — сообщил нападающий.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Девизом турнира станет слоган «Вместе ради общего будущего».