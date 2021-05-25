Овечкин заявил, что рассчитывает на продление контракта с «Вашингтон Кэпиталз»

Россиянин Александр Овечкин провел последнюю игру в рамках действующего контракта за «Вашингтон Кэпиталз». Форвард выразил надежду, что его договор с клубом продлят.

Овечкин рассказал об этом журналистам. Фрагмент его беседы с представителями СМИ опубликовали в Twitter.

«Я уверен. У нас еще есть время. Я хочу закончить свою карьеру именно здесь», — прокомментировал он переговоры по контракту.

Журналистам 35-летний форвард пояснил, что в конце сезона травмировал ногу.

В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин вышел на лед в 45 матчах. На его счету — 24 заброшенных шайбы и 18 результативных передач. За время карьеры в НХЛ россиянин забросил 730 шайб. За «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист играет с 2005 года.

Ранее стало известно, что Овечкин не будет выступать за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге. Участие в турнире стало невозможным из-за большого количества травм, которые россиянин получил во время регулярного чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли.