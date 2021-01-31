Овечкин забросил победную шайбу в матче против «Бостон Брюинз»

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил решающий гол в матче НХЛ против «Бостон Брюинз». Игра завершилась в субботу со счетом 4:3.

Овечкин, который провел первый матч после отстранения за несоблюдение мер защиты от коронавируса, принес своей команде победу, забросив решающую шайбу в ворота команды соперников. Это стало 708-й шайбой на счету россиянина. Он признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Овечкина, а также его товарищей по команде Дмитрия Орлова, Илью Самсонова и Евгения Кузнецова ранее отстранили от игр за нарушение протокола безопасности НХЛ. Спортсменов наказали после того, как их заметили без масок во время совместных посиделок в гостиничном номере. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» оштрафовали на 100 тысяч долларов. После инцидента жена Овечкина сообщила, что у ее супруга после тестирования обнаружили антитела к коронавирусу.

В соцсетях ранее стало хитом видео с башкирскими бабушками, играющими в хоккей в национальных костюмах.