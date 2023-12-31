Спорт 31 декабря 2023, 20:36 Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки Хоккеист Овечкин забил 829-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 65 голов РИА «Новости»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского игрока Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 65 голов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсмен забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Россиянин, который занимал второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, увеличил общее число своих голов до 829.

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Гретцки пока является рекордсменом лиги. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Нэшвилл Предаторс». Второй гол нападающего судьи отменили. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2.

В матче 22 декабря «Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного гола стал Овечкин.