Спорт 25 января 2023, 09:30 Овечкин забросил 811-ю шайбу и сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Хоккеист Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера НХЛ Гретцки до 83 голов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Колорадо Эвеланш» забросил 811-ю шайбу за свою карьеру в регулярных чемпионатах. Тем самым российский хоккеист сократил отставание от лучшего снайпера НХЛ — легендарного канадца Уэйна Гретцки — до 83 голов. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

«Колорадо Эвеланш» обыграл соперника на своем льду со счетом 3:2. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин вышел на лед после больничного и забил первый гол. Вторую за игру шайбу в его команде забросил Конор Шири.

Реклама

«Вашингтон Кэпиталз» опустился на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, «Колорадо Эвеланш» находится на седьмом месте на Западе.

Александр Овечкин несколько дней назад пропустил игру с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы. И это был лишь 28-й такой случай за 17 лет его игры в НХЛ. В течение этого периода он участвовал в 1322 встречах в регулярных чемпионатах. Сейчас Овечкин проводит в Национальной хоккейной лиге 18-й сезон.

Хоккеист пятым в истории НХЛ забил 400 голов в домашних матчах.