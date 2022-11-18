Спорт 18 ноября 2022, 09:45 Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом» Lenta.ru: Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ РИА «Новости»

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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ. Таким образом он сравнялся с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Брайаном Троттье (18-е место в списке лучших бомбардиров лиги).

Овечкин отметился в игре против St. Louis Blues, где набрал 1425-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

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Еще капитан вашингтонской команды прервал безголевую серию из четырех матчей. В составе Washington Capitals он уже 788 раз до этого поразил ворота соперников. Александр Овечкин — рекордсмен НХЛ по голам за одну команду.

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Овечкин — третий в списке лучших снайперов в истории НХЛ и лучший европейский хоккеист по этому показателю. Россиянин уступает только канадцам Уэйну Гретцки (894 заброшенные шайбы) и Горди Хоу (801 гол).

Ранее комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что не видит ничего такого в дружбе Александра Овечкина и президент России Владимира Путина. Он отметил, что все российские игроки играют в НХЛ за свои команды, а не за Российскую Федерацию.