Овечкин забросил 726-ю шайбу в карьере НХЛ

Капитон «Вашингтон Кэпиталз» забил 726-ю шайбу в чемпионатах НХЛ. Ему осталось пять шайб, чтобы сравняться с Марселем Дионном, который занимает пятое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки. В своей карьере он забил 894 гола.

Шайба Овечкина не помогла команде выиграть «Бостон». «Вашингтон» проиграл со счетом 2:4. Помимо российского хоккеиста, который забил на 31 минуте, в матче за столичную команду отличился Ти Джей Оши. Он также загнал шайбу в ворота противников на 31 минуте.

Счет в матче открыл игрок «Бостона» Джереми Лозон на первой минуте, через 16 минут в ворота «Вашингтона» залетела еще одна шайба от Антона Блида. На 25 минуте отличился Брэд Маршанд, а на 57 Крейг Смит.

В матче Овечкина признали третьей звездой. Его шайба стала 266-м голом в большинстве, что помогло выйти российскому снайперу на второе место по этому показателю в истории НХЛ.

В 36 матчах текущего сезона Александр Овечкин набрал 35 (20+15) очков.