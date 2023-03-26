Спорт 26 марта 2023, 15:26 Овечкин забил 822-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 72 голов Хоккеист Овечкин забил 822-ю шайбу в НХЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в сезоне НХЛ во время матча с «Питтсбург Пингвинс», сообщил «Чемпионат». Это была 822-я шайба капитана «Вашингтон Кэпиталс», таким образом, он до 72 голов сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги — канадца Уэйна Гретцки.

Тем не менее «Питтсбург» обыграл команду со счетом 4:3. Борьба получилась упорной. Счет открылся лишь на 31-й минуте, и поначалу все складывалось однозначно в пользу «Питтсбурга», однако «Вашингтон» поднажал и сравнял счет к 58-й минуте. И уже в следующую минуту бросок одного из лидеров «Питтсбурга» Евгения Малкина принес его команде победу.

Реклама

Кстати, перед матчем именно Малкин устроил у себя дома ужин для русскоговорящих игроков столичного клуба во главе с 37-летним Александром Овечкиным.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018-м вместе с этим клубом завоевал Кубок Стэнли. Россиянин занимает второе место среди лучших снайперов НХЛ.