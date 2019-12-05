Овечкин взял в руки паяльник на матче НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин столкнулся с проблемой во время матча «Вашингтон Кэпиталс» против «Лос-Анджелеса». Сложности у игрока НХЛ возникли с амуницией.

В Twitter американского хоккейного клуба появилось короткое видео, на котором Овечкин что-то закрепляет на своем шлеме.

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При этом в руках у форварда — портативная паяльная лампа.

Сложности с экипировкой у Овечкина возникают второй матч подряд. В прошлый раз он задержался в раздевалке на перерыве встречи с «Сан-Хосе». К остальным хоккеистам спортсмен присоединился спустя несколько минут, разобравшись с неполадками с коньком.

Игра между «Вашингтон Кэпиталс» и «Лос-Анджелесом» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Овечкина.