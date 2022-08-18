Овечкин высоко оценил акцию «Выходи во двор»

Запущенная по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева акция «Выходи во двор» положительно повлияет на приток молодежи в футбол или хоккей. Об этом в беседе с Марусей Михейчик на «360» заявил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«В Подмосковье прибавится профессионалов, я тоже вырос во дворе, раньше у нас не было гаджетов, никто не сидел в телефонах. Все проходило во дворе: игры, футбол, догонялки. Акция — правильное решение, нужная, чтобы талантливая молодежь наша себя в футболе или хоккее», — сказал Овечкин.

Хоккеист признался, что его сын Сергей тоже любит хоккей, но в последнее время не всегда получается возить его на тренировки.

«Дома стоят ворота, он бросает шайбу, играет, знает всех игроков в „Вашингтоне“. Я же в детстве уговаривал водить себя на хоккей, отец вставал в шесть утра — и ехали на тренировку», — добавил он.

Ранее прославленные российские спортсмены провели зимнюю серию игр в рамках проекта «Выходи во двор». «Легенды хоккея» сразились с дворовыми командами из Балашихи, Видного, Красногорска, Королева, Чехова, Можайска, Одинцова, Черноголовки, Домодедова и Воскресенска. В общей сложности игры посетили более 25 тысяч зрителей.