Овечкин высоко оценил акцию «Выходи во двор»
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин одобрил акцию «Выходи во двор»
Запущенная по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева акция «Выходи во двор» положительно повлияет на приток молодежи в футбол или хоккей. Об этом в беседе с Марусей Михейчик на «360» заявил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
«В Подмосковье прибавится профессионалов, я тоже вырос во дворе, раньше у нас не было гаджетов, никто не сидел в телефонах. Все проходило во дворе: игры, футбол, догонялки. Акция — правильное решение, нужная, чтобы талантливая молодежь наша себя в футболе или хоккее», — сказал Овечкин.
Хоккеист признался, что его сын Сергей тоже любит хоккей, но в последнее время не всегда получается возить его на тренировки.
«Дома стоят ворота, он бросает шайбу, играет, знает всех игроков в „Вашингтоне“. Я же в детстве уговаривал водить себя на хоккей, отец вставал в шесть утра — и ехали на тренировку», — добавил он.
Ранее прославленные российские спортсмены провели зимнюю серию игр в рамках проекта «Выходи во двор». «Легенды хоккея» сразились с дворовыми командами из Балашихи, Видного, Красногорска, Королева, Чехова, Можайска, Одинцова, Черноголовки, Домодедова и Воскресенска. В общей сложности игры посетили более 25 тысяч зрителей.